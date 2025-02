La nueva amenaza de la AMA a Jannick Sinner: "Solicitamos una suspensión de entre uno y dos años..."

El 'Caso Sinner' sigue más abierto que nunca. Los últimos éxitos de Jannick han escondido en cierta manera la polémica que puso todos los focos sobre le número uno del mundo en marzo de 2023. Sinner dio positivo en una sustancia prohibida que mejoraba el rendimiento deportivo (clostebol) y se abrió una investigación en contra del actual campeón del Open de Australia.

La Federación Internacional de Tenis cerró el caso a los pocos meses teniendo en cuenta la defensa de Sinner que alegó que todo se trataba de una confusión con su fisioterapeuta y un aerosol que contenía la sustancia. Semanas más tarde, con todo prácticamente resuelto, la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) decidió reabrir el caso y proponer un inhabilitación de entre uno y dos años para Jannick.

Con la aparición de esta noticia, la polémica volvió a saltar pero el panorama se calmó con el paso del tiempo. La investigación del caso permanecía en un perfil bajo hasta que James Fitzgerald, director de comunicación de la AMA, ha insistido en la intención de la organización de suspender a Sinner.

"Creemos que la conclusión de que no hubo culpa ni negligencia no es correcta según las reglas actuales y solicitamos un período de suspensión de entre uno y dos años. La AMA no solicita la cancelación de ningún resultado, salvo los ya impuestos en primera instancia", ha asegurado Fitzgerald en unas declaraciones para el medio italiano 'La Stampa'.

Está previsto que la investigación empiece a resolverse en la audiencia a puerta cerrada que celebrará el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) los días 16 y 17 de abril. Esto no significa que el 'Caso Sinner' vaya a resolverse esos días, de hecho todo apunta a que se podría alargar considerablemente en el tiempo.