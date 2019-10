Cada vez que causa baja en un torneo, el aficionado español tiembla. Y es lógico, porque alguien que ha dado tanto a este país como Rafa Nadal, como se diría popularmente, es de todos. Hay que cuidarlo, aunque a tenor de su selección de calendario vemos que ante el mínimo percance, ya se cuida él.

Nadal no estará en el Masters 1.000 de Shanghái, y no lo hará porque su muñeca izquierda no está al 100 %. Sigue inflamada.

Sin tiempo para preparar el torneo de China, y con una lesión que se desarrolló en la pasada 'Laver Cup' (donde forzó en la primera jornada), el misterio envuelve de nuevo a Rafa Nadal y a una lesión.

El de Manacor podría volver para el Masters 1.000 de París el próximo 28 de octubre. Y qué mejor manera que hacerlo en la ciudad de la luz y de los doce Roland Garros, una semana después de casarse con su pareja Xisca Perelló. Porque sí, el de Manacor contraerá matrimonio con su novia de toda la vida el próximo 18 de octubre.