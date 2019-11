Gerard Piqué tiene un ojo puesto en Rafa Nadal. El central, uno de los grandes valedores del cambio de formato de la Copa Davis, podría sufrir un traspiés en su torneo si el balear no se recupera a tiempo para ser parte de la selección de España en la competición. Y es una posibilidad que podría llegar a suceder.

Nadal no pudo jugar ni un solo minuto ante Denis Shapovalov en el París-Bercy. Rafa se lesionó en el calentamiento tras notar algo en el abdomen que hizo que dijera adiós.

"La sensación es que me he roto algo. He sentido un tirón en el recto y lo he sentido. Alguna pequeña fibra ha saltado. Las imágenes musculares son complicadas de analizar. Pasada hora y media el especialista nos ha dicho que la imagen era peor", dijo.

Nadal explicó así su retirada: "Por mi experiencia en el pasado y siendo en el abdominal lo lógico es hacer lo que se ha hecho. Si no es un paso hacia la probable destrucción de la temporada, y a saber hasta cuándo más".

Lo cierto es que se desconoce cuánto estará de baja Rafa Nadal, y con la Copa Davis en el horizonte, existe el temor de que el balear, estrella de España y del tenis mundial, no pueda estar en el torneo.

Tiene tiempo, pero cada vez el día 18, que es cuando empieza el campeonato, está más cerca. De no estar, será sin duda un buen varapalo para el proyecto de Gerard Piqué, pues sin Rafa el tenis es menos tenis.

Eso sí, la primera cita que tendría Nadal sería la Copa de Maestros de Londres. "No sé lo que puede ocurrir, pero esperemos que pueda jugar. Es mi gran ilusión", dijo el balear acerca del torneo que se disputa del 10 al 18 de noviembre.