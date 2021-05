El deporte no tiene edad. Y Gail Falkengerg lo acaba de demostrar. Esta mujer estadounidense ha vuelto a jugar un partido de tenis profesional a los 74 años de edad. Lo hizo frente a Tiphanie Fiquet en la ronda previa del Torneo ITF de Nápoles. La veterana cayó por un doble 6-0 ante una tenista 54 años más joven que ella, pero demostró que su pasión por el deporte de raqueta no entiende del número de primaveras que tengas a tus espaldas.

Falkenberg ha explicado los motivos que le mantienen con la ilusión de seguir jugando al tenis. "Recuerdo que jugué una ronda previa contra Jennifer Capriati cuando ella tenía 13 años. Sigo jugando porque aún me apasiona este juego al 100%. Pese a los problemas en mi familia he seguido entrenando durante estos años hasta cuatro o cinco veces por semana", afirma en una entrevista a 'L'Equipe'.

La estadounidense inicio su carrera en el tenis a los 39 años, cuando comenzó a jugar en torneos profesionales de ITF. Llegó a ser la número 360 del ranking WTA y disputó la ronda previa del Open de Australia. Tras estar fuera de las pistas durante más 15 años en diferentes periodos de tiempo, Falkenberg ha vuelto a disfrutar de su deporte favorito y, a pesar de su edad, se siente como una rosa.

"Tengo 74 años pero estoy en muy buena forma! Salvo mis rodillas, que están un poco cansadas, todo está bien. No fumo, no bebo, no tomo drogas y tengo una dieta muy equilibrada basada en verduras, patatas y frutas", dice.