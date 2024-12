El mítico entrenador que pone en duda la dupla Djokovic-Murray: "Me parece muy raro..."

Ha sido el bombazo del año. Novak Djokovic y Andy Murray son la dupla que más expectación está generando de cara a 2025. Pocos meses después de retirarse, Murray se estrenará como entrenador dirigiendo al jugador más laureado de la historia del tenis.

Aún así, su poca experiencia en los banquillos hace que muchas grandes personalidades del deporte de raqueta pongan en duda el éxito del proyecto. Patrick Mouratoglou, exentrenador de leyendas como Serena Williams, ve positiva la unión entre el serbio y el británico pero tiene ciertas dudas con algunos aspectos que podrían complicar la labor de Andy.

"Es una locura que Andy quiera volver ya al circuito. Seguramente la propuesta de Novak sea muy difícil de rechazar: no puedes rechazar entrenar al mejor jugador de todos los tiempos. No puedo decir que no me sorprendiese la noticia, que no me sorprendiese el hecho de que Andy Murray sea el nuevo entrenador de Novak Djokovic", ha asegurado Mouratoglou en unas declaraciones para 'TennisMajors'.

El técnico francés ve ciertas dudas con la estrategia que podría que seguir Murray con Djokovic. La motivación del serbio, fundamental: "Creo que tiene sentido, pero me sorprendió, no me lo esperaba. Entiendo que seguir en el circuito es una pasión distinta, revivir todas emociones, aunque también creo que es muy raro hacer la transición de jugador a entrenador tan rápido".

"¿Qué es lo que más necesita Novak? Creo que lo único que necesita Novak es motivación. Después de sentir que llegó el final para Rafa, a inicios de 2024, no pudo volver a encontrar la motivación. ¿Es Andy la persona ideal para motivarle? Sí y no. Diría que no porque no creo que tenga ese carácter de gritar mucho, emocional, es alguien muy tranquilo, pero también es muy inteligente, y creo que tendrá ideas sobre cómo desafiar a Novak para que vuelva a encontrar la motivación", concluye el galo.