Tras vencer heroicamente al estadounidense Taylor Fritz en cuartos de final de Wimbledon, Rafa Nadal ya está a solo un paso de tener ante sí la oportunidad de levantar su 23º Gran Slam y el tercero sobre la hierba británica.

Al otro lado de la pista estará Nick Kyrgios, tan talentoso como polémico. El australiano, sin dejar su faceta de 'showman' a un lado, ha demostrado un gran nivel en el presente torneo y podría ser hasta más favorito dada la lesión abdominal del balear.

Nadal y Kyrgios se han enfrentado en diferentes momentos en los últimos años, habiendo polémicos episodios de por medio que enturbiaron la relación entre ambos.

Hace tres años, en la segunda ronda de Wimbledon, el australiano le pegó un pelotazo intencionado a Rafa a la vez que le protestaba constantemente al juez de silla la demora del número 3 del mundo a la hora de sacar.

"Según mi ética no es correcto, pero a lo mejor según la suya sí lo es. Sigo pensando lo mismo. No creo que sea un mal chico, creo que ha perdido un poquito el camino y reconducirlo sería bueno para su carrera", dijo entonces Nadal al respecto.

Pues bien, en esta presente edición de Wimbledon, el de Canberra ha reconocido que jugó el partido con resaca: "Mi agente tuvo que venir a sacarme de un pub a las cuatro de la mañana para jugar la segunda ronda ante Nadal en la pista central de Wimbledon, yo con cara de enfado. He recorrido un largo camino desde entonces, he cambiado mucho al respecto".

En Acapulco volvieron las hostilidades entre ambos después de que Nadal cayese derrotado. "Le falta un poco de respeto al público, hacia el rival y hacia sí mismo también. Es un jugador que tiene un talento descomunal. Podría ganar 'Grand Slam' y pelear por las primeras posiciones del ranking, pero por algo está donde está", dijo el balear al respecto.

Kyrgios, lejos de agachar la cabeza, respondió: "Rafa no me conoce y no voy a escuchar lo que me diga. Cada uno es cómo es. No voy a respetar a alguien sólo por golpear una pelota por encima de la red, eso no es suficiente para que yo le respete".

Cruce de acusaciones, un bolazo, protestas... y hasta burlas; Kyrgios llegó a imitar el gesto del manacorí acomodándose el calzoncillo e ironizó con su 'liturgia' presaque: "Esto es divertidísimo. Si Rafa (Nadal) juega tan rápido, yo me retiro del tenis".

"No lo conozco personalmente. Cuando hace determinadas cosas no me gusta nada", le replicó el tenista español, que desde el Open de Australia 2020 comenzó a recibir el reconocimiento de Kyrgios... aunque con 'show' de por medio, el 'aussie' se transforma. La batalla mental del viernes se presupone apasionante para el desenlace del partido en la pista.