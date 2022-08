Cuenta atrás para que arranque el US Open. Con la ausencia de Novak Djokovic por su negativa a vacunarse contra el coronavirus, todas las miradas se centran en Rafa Nadal, Daniil Medevedev o Nick Krygios, entre otros. Y precisamente el tenista australiano ha hecho sus quinielas de cara al torneo de Nueva York.

El próximo 29 de agosto arranca el tenis en el US Open. En el cuadro masculino el teni español tendrá dos principales representantes: Nadal y el joven Carlos Alcaraz.

Ambos son favoritos... y Kyrgios apuesta por Alcaraz de cara a la victoria. Así lo demostró en su cuenta de Instagram. En un 'storie' se decantó por el murciano por delante de otros nombres como Medvedev, Nadal o Tsitsipas.

Alcaraz y Kyrgios todavía no se han visto las caras en partido oficial. Quizá el US Open podría ser el escenario de su primer duelo. Y en él parece que el australiano no se ve favorito.