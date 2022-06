Rafa Nadal ha despejado dudas posibles acerca de su futuro. El balear, tras ganar su 14º Roland Garros, ha confirmado que no tiene intención alguna de colgar la raqueta y ya pone su punto de mira en el futuro. Un futuro en el que aparece Wimbledon.

En el que está el tercer Grand Slam de la temporada. El gran campeón del mundo del tenis, preguntado por si estará en el verde británico, no tiene todavía todas consigo sobre si podrá estar o si no en Wimbledon.

Todo dependerá de si puede jugar sin necesidad de hacerlo infiltrado. "Si puedo jugar sin antiinflamatorios voy a jugar. Pero no quiero volver a infiltrarme con anestesia".

"Jugaré en Wimbledon si mi cuerpo está preparado para jugar allí. No es un torneo que me quiera perder. no creo que nadie quiera perderse Wimbledon", insiste Nadal.

Y es que para él, el torneo del verde británico es especial: "Me encanta, y he vivido muchas experiencias allí".

"Pero no puedo dar una respuesta clara sobre si estaré o si no estaré, pero sí, quiero ir", afirma Rafa.

De momento, toda disfrutar del reciente éxito en la tierra de París. Nadal, tras su triunfo contra Casper Ruud, es aún más grande de lo que era ya antes.

Son 22 Grand Slam los que tiene en su palmarés, superando en dos a Djokovic y a Federer. Para poner más valor a lo logrado, Pete Sampras, el más grande antes de la llegada del 'big three', sumó 14 grandes... los mismos Roland Garros que suma Nadal.