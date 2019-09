Publicidad

'THE SKY IS THE LIMIT' De jugar con una cuchara de madera a ganar el US Open Junior: el increíble pasado de Jonas Forejtek Tras la victoria del checo Jonas Forejtek en el US Open Junior, se ha viralizado un vídeo de sus inicios en el tenis cuando jugaba con una cuchara de madera a modo de raqueta.