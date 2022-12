Boris Becker ya ha salido de la cárcel después de cumplir una condena de dos años y medio por delitos financieros. En total estuvo ocho meses encarcelado y ahora ya se encuentra en su domicilio junto a su familia.

En una entrevista a la televisión 'Sat 1' ha revelado el infierno que han sido estos meses, donde le amenazaron con "matarle y violarle".

"Un preso me dijo a la cara que me iba a matar y me explicó verbalmente todo lo que iba a hacerme", cuenta el extenista de 55 años.

"Allí no eres nadie, no eres más que un número, el mío era A2923EV. No me llamaban Boris, sólo era un número, y les importa una mierda quién eres. Para sobrevivir nos necesitamos los unos a los otros", explica. Perdió siete kilos en apenas ocho meses.

Una entrevista de la que, según ha informado 'EFE', Becker habría cobrado una cantidad cercana al medio millón de euros. El extenista continúa dentro de un procedimiento de insolvencia ante los requerimientos de la justicia.