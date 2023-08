Carlos Alcaraz ya está en tercera ronda del Masters de Toronto después de vencer por 6-3 y 7-6 a Ben Shelton, un rival de tan sólo 20 años y que el murciano ha colocado como uno de sus futuros rivales generacionales.

Shelton ha pasado del número 282 al 41 en el ranking ATP en un año y, con 20 años, está llamado a ser uno de los grandes rivales de Alcaraz para el futuro. Un rival muy difícil dado su potente saque, como el propio tenista murciano explicó tras vencerle en rueda de prensa.

"Sinceramente, nunca he jugado contra nadie que golpee la bola tan duro como él. Saca a 235 km/h, es una locura. ¡Casi rompo el cordaje! No me dejó jugar mi juego agresivo yendo a la red, no pude encontrar el ritmo. Va a estar ahí mucho tiempo seguro y vamos a jugar muchos partidos", comentó Alcaraz.

Con esta victoria ante Shelton, Alcaraz ya ha mejorado su resultado de la temporada pasada en Toronto, y el murciano ha reconocido que aprendió mucho de ello: "Soy un chico que aprende de sus errores. Que cuando falla intenta analizar lo que ha pasado para que la próxima vez no pase. Y, obviamente, de un año a otro han venido muchas cosas, muchísimos momentos difíciles en los que tenido que lidiar con muchas cosas y a raíz de ello he ido mejorando y madurando como persona y jugador".

"Ahora mismo vamos con otra mentalidad a los partidos, ya sabemos gestionar esos momentos y vamos sabiendo lo que hacer en cada momento", añadió.

Alcaraz fue ovacionado a su entrada a la pista, algo que no esperaba: "Todo ha venido muy rápido. No me esperaba ver la grada llena para mi primer partido. Que al entrar a la pista, todos o casi todos gritaran mi nombre, que estén encima de mí, apoyándome, es increíble y es algo que no me esperaba para nada".