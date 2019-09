Qué grandes momentos nos está dejando esta Laver Cup. Los consejos de Nadal y Federer, el mimetismo entre ambos, la vuelta de John McEnroe... pero sin duda éste puede ser el mejor de todos ellos. Rafa bajó a pista mientras Roger jugaba contra Kyrgios para ejercer de 'coaching' con el helvético.

Sí, un genio aconsejando a otro genio sobre cómo derrotar al siempre polémico tenista australiano. En varias ocasiones bajó Nadal a pista para hablar con Roger y transmitirle sus experiencias sobre sus partidos ante Kyrgios.

"Hace volar la bola muy bien. Por debajo de cinco golpes estás ganando más puntos", le dijo Nadal. Roger le respondió: "Quizá deba ser más paciente y atacar".

"Sí, pero espera la ocasión correta. No le gustá que le presionen y no está fallando", comentó Nadal. "Tú puedes hacerlo, si no vas a por él esto se acaba", terminó Rafa.