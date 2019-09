Como si fueran una sola persona. Así se movieron Rafael Nadal y Roger Federer en plena Laver Cup. No, no fue durante un partido suyo en dobles. Fue mientras veían otro encuentro cuando demostraron, gracias a este vídeo de a continuación, que parece ser que los genios piensan de la misma manera.

Watching tennis players watch a tennis match is actually really fun 😍 pic.twitter.com/KHhzYmPCdR