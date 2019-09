Una leyenda del tenis ha vuelto a agarrar la raqueta en la Laver Cup. Y no, no es Joaquín Sánchez. Se trata del único e inconfudible John McEnrone. El mítico tenista alemán se ha vestido de corto en la Laver Cup para 'jugar', o pelotear más bien, con su hermano Patrick.

Ha sido la cuenta de la organización del torneo la que ha compartido el encuentro entre los dos hermanos, que cambiaron el traje y los zapatos de la alfombra roja de la inauguración por un vestuario más apropiado para el tenis. Zapatillas mediante, y raqueta en mano, ofrecieron al público un buen número de golpeos.

Who’s in the mood for some throwback tennis?

Johnny Mac and @PatrickMcEnroe... still got it. #TeamWorld #LaverCup pic.twitter.com/M0hqzyiWMb