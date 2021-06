Roger Federer se retiró sorprendentemente de Roland Garros tras clasificarse a octavos de final. Tras ganar en tercera ronda al alemán Dominik Koepfer, el suizo decidió abandonar el Grand Slam para centrarse en la temporada de hierba. Una decisión de la que se ha hablado en estos días y por la que se han pronunciado muchos expertos del mundo del tenis.

Uno de ellos ha sido Mats Wilander. El extenista sueco, campeón de siete grandes, cree que la salida antes de tiempo de Federer de la tierra batida se debe al posible enfrentamiento con Novak Djokovic en cuartos.

El siete veces ganador de Grand Slam considera acertada la decisión del suizo ya que pone de manifiesto la posibilidad de que el serbio le hubiera derrotado de forma contundente si se hubieran cruzado.

Creo que tomó una buena decisión aunque hubiera tenido opciones con Berrettini. Pero después se habría encontrado con Djokovic y éste le podría haber derrotado de forma dura, y Federer no quería eso antes de Wimbledon.

"Yo no me habría retirado, habría tenido más opciones en Roland Garros, en Wimbledon no.Vino a Roland Garros a jugar partidos y. Federer necesitaba victorias y me parece bien lo que hizo" afirma Wilander en 'Punto de Break'.

El extenista cree que Federer hará una buena actuación en Wimbledon, donde el suizo se ha proclamado campeón en ocho ocasiones. "Hay demasiados especialistas en hierba y muchos tenistas no tienen ni idea de cómo jugar allí. Roger sí es un especialista y se me ocurren 5 o 6 jugadores que podrían ponerle en apuros, pero no más. En Roland Garros cerca de 40 tenistas le habrían podido hacer daño, en Wimbledon no", sostiene.