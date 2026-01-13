"Federer sería el entrenador perfecto para Carlos Alcaraz": una leyenda tienta a Roger

MatsWilander, exnúmero uno del mundo y siete veces campeón de Grand Slam, considera que el suizo es "alguien que realmente podría ayudar a Carlos Alcaraz con el juego con el que no se siente tan cómodo".

Antes de que Carlos Alcaraz arranque su andadura en el Open de Australia, torneo que jugará por primera vez sin Juan Carlos Ferrero como su entrenador, MatsWilander ha analizado la ruptura entre los españoles en 'Eurosport',

El exnúmero uno del mundo firma que fue "una sorpresa total" el divorcio ya que "parecen estar hechos el uno para el otro".

"Juan Carlos ha ayudado a Carlitos a calmarse un poco, a no jugar un tenis loco, sino a jugar un tenis de alto rendimiento", explica.

El valenciano logró "la evolución perfecta de la carrera de un tenista. Y de repente, ya no está sucediendo".

Eso sí, el siete veces campeón de Grand Slam no cree que Carlitos vaya a notar su ausencia: "No creo que vaya a suponer una gran diferencia al final, porque creo que Carlos Alcaraz es demasiado maduro".

Ahora tiene a Samuel López como entrenador, aunque Wilander cree que deberá completar el equipo con algún ganador de Grand Slam.

"Creo que es muy importante tener a un ganador de Grand Slam en la mente, él ya tuvo a Juan Carlos Ferrero. Y creo que si vas a tener otra voz de Grand Slam en la mente, esa voz debería venir de un jugador con un estilo diferente", ha señalado.

Y para ello tiene un nombre claro: "Pongamos a Roger Federer, por ejemplo. Ahora, estamos hablando de alguien que realmente podría ayudar a Carlos Alcaraz con el juego con el que no se siente tan cómodo. Y creo que Roger Federer sería el entrenador perfecto para Carlos Alcaraz".