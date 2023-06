Arabia no se conforma. Ni Cristiano Ronaldo, ni Karim Benzema, ni el golf, ni el pádel parecen haber mermado su afán por invertir en deportes a nivel profesional, ahora es el turno del tenis. El campeón de Queen's, Carlitos Alcaraz, ha hablado sobre el posible acuerdo que se estaría a punto de firmar entre el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí y el circuito ATP.

El murciano se ha mostrado expectante ante la colaboración que puedan llevar a cabo ambos organismo: "Tienen el poder para albergar muchos torneos, nunca he jugado un torneo oficial allí, pero vamos a ver cómo es en el futuro. No tengo dudas de que jugaré en Arabia Saudí en el futuro".

De momento no hay nada oficial, pero el presidente del ATP, Andrea Gaudenzi confirmó en unas declaraciones en 'Financial Times', la existencia de las conversaciones. El italiano asegura que la negociaciones van por buen camino pero advierte a Arabia.

"Deben respetar la historia del deporte y el producto... Tienes que preservar algo que es sagrado, las reglas del deporte. Esto no es un videojuego, no es una película", aseguró Gaudenzi.

Además de Alcaraz, ya hay otros profesionales que se han pronunciado en relación a este acuerdo. El australiano Nick Kyrgios parece estar a favor de la inmersión de Arabia en el tenis debido a que hace no mucho decidió no jugar la copa Davis y marcharse al país de Oriente Medio para disputar una exhibición por que la ingresó una cifra cercana al millón de libras.

Hay otros que no lo ven tan claro. Andy Murray, el único tenista que ha sido capaz de arrebatarle el número 1 a los 'Big Three', se niega a jugar en Arabia: "Hace unos años organizaron un evento en Arabia Saudí y me ofrecieron jugar allí. Sé que también se lo ofrecieron a otros jugadores del circuito...Yo, personalmente, no iría a jugar allí".

Las opiniones son dispares y de momento el objetivo de Arabia no es generar competencia a través de un circuito paralelo como ha hecho en otros deportes, sino formar equipo con el ATP y realizar una inversión millonaria en tecnologías infraestructuras y eventos, con el fin de mejorarlos.