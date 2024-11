Carlos Alcaraz ha perdido el número 2 del ranking. Ha pasado a ser el 3 al ser adelantado por el alemán Alexander Zverev. Y hay un extenista que ha criticado duramente el funcionamiento de este ranking. No entiende el reparto de puntos y la tercera posición de Carlitos.

Se trata del extenista italiano Adriano Panatta, que en 'Rai Due', ha pedido explicaciones por este ranking: "Es curioso que Zverev se haya convertido en París en el número 2 del mundo por delante de Alcaraz. Zverev ha ganado dos Masters 1.000 este año, Alcaraz ha ganado dos Grand Slam como Jannik y es el número 3...".

"Creo que si un tenista gana Wimbledon y Roland Garros en una temporada debería ser el número uno o dos, y no un tenista que ha ganado torneos menores. No sé qué tiene ese algoritmo de la ATP. El ranking de un jugador debería estar determinado por las victorias en los Grand Slam, no por el promedio de victorias y derrotas. Y todo el mundo se queja con razón de este algoritmo", dice el italiano.

Sobre su compatriota Jannik Sinner, número 1 destacado este curso, cree que ha hecho bien en no participar en algunos torneos para descansar: "Sinner hizo bien en descansar una semana y no jugar el Masters 1.000 de París. Y tengo una cosa segura: es el claro favorito para las Finales ATP".

Las ATP Finals es el próximo reto de los grandes tenis. Del 10 al 17 de noviembre en Turín. Participarán Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Daniil Medvedev, Taylor Fritz, Casper Ruud, Alex de Miñaur y Andrey Rublev.