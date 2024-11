Carlos Alcaraz puso fin a su corta andadura en el Masters 1.000 de París en octavos de final. El murciano cayó ante Ugo Humbert por 6-1, 3-6, y 7-5 en un partido en el que no terminó de sentirse del todo cómodo.

Tras la derrota, Alcaraz se mostró algo descontento por el estado de la pista en París: "No quiero decir algo que suene a excusa. Ugo se merece la victoria, pero, por ejemplo, la pista indoor de la Davis era más lenta que esta. Cuando jugué el primer partido aquí salió la estadística de que esta era la pista más rápida del circuito en Masters 1000. Esto es una locura. No sé por qué lo han hecho".

"No sé por qué han cambiado esto tanto de un torneo a otro y en el mismo torneo comparado con otros años. Esto me ha sorprendido. Llegué aquí sin demasiado tiempo y podría haber venido antes para habituarme. Ahora mismo, lo que puedo decir es que no entiendo por qué han hecho esto", reconoció Alcaraz en rueda de prensa.

El número dos del mundo reconoció que no se supo adaptar a las condiciones de la pista: "Para mí, es difícil jugar en estas condiciones. He intentado cambiar todo lo que he podido para habituarme a esta pista, a esta velocidad. Pensaba que estas condiciones se iban a adaptar a mí, pero la verdad es que no. Ugo siempre juega muy plano y no te deja entrar en ritmo, así que no he podido jugar un buen tenis. Practico en casa, pero la velocidad de bola no es la misma".