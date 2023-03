Carlos Alcaraz debuta este sábado en Indian Wells en la que será su reaparición después de la lesión que sufrió en Rio de Janeiro, cuando una distensión de grado 1 en el isquiotibial de la pierna derecha le impidió competir con normalidad.

El murciano quiere dejar atrás los problemas físicos de este comienzo de temporada, que tampoco le permitieron participar en el Open de Australia, el primer grande del año.

Alcaraz está de vuelta. Y avisa de que está en plena forma: "Ahora ya estoy preparado". El extenista Mats Wilander ha afirmado en 'Eurosport' que su irrupción es una de las mejores cosas que le han pasado al tenis en los últimos años.

"Ví todos sus partidos en Argentina y Brasil, y estaba preocupado por no ver su mismo entusiasmo en la pista, pero no fue así y la gente reaccionó muy bien. Todos tenemos la misma sensación, Alcaraz es lo más importante que le ha pasado al tenis en mucho tiempo, debido a su comportamiento en la pista y a su forma de jugar", ha comentado.

Achaca sus problemas físicos a la carga de partidos: "Jugó diez partidos seguidos en dos semanas, eso no es fácil para nadie, y menos en una pista resbaladiza como la arcilla".

"Realmente no sabemos por qué se lesiona tanto últimamente. Y si es una cuestión de tal vez no jugar demasiados partidos seguidos. ¿Quizá debería entrenar en algún lugar de manera diferente? No entrenar tan duro, o jugar menos en las canchas de arcilla, porque ahí es donde se desliza más", ha expresado el extenista.

La comparación con los grandes

Wilander cree que el joven tenista tendrá "su propio camino" y no debe pensar en comparaciones: "No todos los caminos se verán igual que Novak Djokovic o Roger Federer o Rafa Nadal. Van a tener su propio camino. Y creo que Carlos lo encontrará".

Sobre el número 1, cree el extenista que no debe mirar los puntos: "o tiene que preocuparse demasiado por los puntos, pero tiene 19 años y está mirando a la clasificación. Busca ser número dos, tres, cuatro o incluso uno de nuevo...".