El 26 de febrero, Carlos Alcaraz cayó lesionado en la final del ATP 500 de Río de Janeiro. Una distensión de grado 1 en el isquiotibial de la pierna derecha fue el motivo que le hizo al murciano perder una final que iba bien encaminada.

Esa lesión le privó de disputar el torneo de Acapulco, donde tenía puestas muchas esperanzas tras arrancar el año ganando en tierras argentinas.

Sin embargo, tras dejar atrás las molestias y los problemas físicos, Carlos Alcaraz tiene el punto de mira puesto en Indian Wells, donde puede revalidar el número 1 que ya consiguió el año pasado: "Para mí ganar el torneo y ser número uno de nuevo es un gran objetivo y quiero ir a por ello".

Tras prepararse durante varias sesiones junto al francés Tiafoe, Carlos Alcaraz debutará este sábado contra el ganador del partido entre Kokkinakis y Brandon Holt.

En caso de que obtenga la victoria, en octavos de final se podría enfrentar al español Pablo Carreño o a Andy Murray. En las semifinales, el camino le depararía medirse con Fritz o Holger Rune. Y ya en una hipotética final, Medvedev o Tsitsipas serían los rivales.

El murciano ha destacado que está listo para volver a la competición: "Me siento muy bien, he tenido varios días de descanso y me han venido bien. Ahora ya estoy preparado".

¿El mejor punto de la historia del tenis?

El torneo de Indian Wells ha dejado para la historia momentos que se quedan para la historia, como un punto increíble entre Federer y Hewitt en 2005 que levantó a todos los presentes de sus asientos.

El mejor punto de la historia de Indian Wells? Su majestad Roger Federer 🇨🇭 y Lleyton Hewitt 🇦🇺 en un verdadero PUNTAZO!!! pic.twitter.com/RZJ4KNmYXx — JLV Tenis 🎾 (@JlvDeportes) March 8, 2023

Quién sabe si el de El Palmar puede realizar una hazaña similar y conseguir el torneo el 19 de marzo.