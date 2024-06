Carlos Alcaraz ha llegado a Roland Garros después de haber tenido una lesión que le ha hecho perderse algunos torneos que se jugaban sobre arcilla. El murciano se dañó el pronador redondo de su antebrazo derecho y se tuvo que perder tanto el torneo del Conde de Godó como el de Montecarlo.

Sin embargo, Carlos Alcaraz ha aprovechado muy bien el tiempo en el que se ha estado recuperando de su lesión. En los dos meses entre el Masters 1000 de Miami y Roland Garros, solo ha podido jugar algunos partidos en el torneo de Madrid. El del Palmar ha tenido tiempo de trabajar en uno de sus golpes con mas margen de mejora: el saque.

El español tiene una derecha mortífera y un revés muy potente, por lo que una de las cosas que tenía que desarrollar más, era su saque. Carlos Alcaraz ha explicado cuál es la nueva mecánica que ha implementado en su servicio con el objetivo claro de hacerlo más letal y mucho más regular.

El secreto del nuevo saque de Carlos Alcaraz

"Ahora no hago una parada y el movimiento me permite ir un poco más arriba. Tanto de piernas como de brazos todo es más dinámico. Es un cambio que me viene bien para impactar a la bola más arriba y así ganar dirección y potencia. Me permite mejorar todo un poquito", ha revelado Alcaraz en declaraciones a 'Eurosport'.

El servicio en un tiempo, no suele ser lo regular a la hora de aprender la mecánica del saque, aunque esto cambia en el tenis profesional, donde implementar esta técnica da la posibilidad de conseguir un servició equilibrado, más fluido y más fuerte.

Parece ser que este cambio le está funcionando. En su partido contra Sebastian Korda logró llegar a los 217 km/h con su primer saque. El pasado domingo derrotó a Aliassime (3-6, 3-6 y 1-6) y consiguió una media de 75% de aciertos en su primer saque, un porcentaje mayor al que acostumbra (71% de media en aciertos del primer saque).

'Carlitos' llega en un gran estado físico a la antepenúltima ronda, donde se tendrá que enfrentar esta vez al tenista griego, Stéfanos Tsitsipas, su rival preferido en el ranking. El español se ha enfrentado cinco veces al griego y lo ha vencido en cinco ocasiones. Quedará esperar a ver si Alcaraz es capaz de conseguir su primer Roland Garros.