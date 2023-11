Aunque Rafa Nadal todavía no ha anunciado oficialmente cuándo será su regreso a las pistas de tenis, todo pinta que ya estará listo para el Open de Australia. Por lo que en algo más de un mes se le podría volver a ver en acción. Y el mundo del tenis ya le esperan.

Porque todos hablan de ese posible regreso. El último en hacerlo ha sido Rick Macci, exentrenador de Serena Williams, que en una entrevista a 'Tennis 365' ha lanzado una advertencia al tenista balear.

"En cuanto a la vuelta de Rafa, a medida que envejeces, pierdes un poco de movilidad y la gente no tiene miedo cuando sabe que eres vulnerable...", ha afirmado.

"No hay tanta diferencia entre los chicos de arriba y los del siguiente escalón, y cuando saben que tienen una oportunidad, es algo totalmente diferente. Incluso en tierra batida puede ocurrir", dice Macci.

Hay una diferencia, según el exentrenador, entre el Rafa de antes y el de ahora. Y es ese miedo a los rivales: "Rafa tiene un 112-3 en Roland Garros y antes el partido estaba acabado antes de empezar, se sabía que no iban a ganarle...". Pero eso ahora podría cambiar.

Eso sí, Macci "le desea lo mejor" a Rafa, aunque no le ve capaz de ganar un torneo importante: "Le deseo lo mejor a Rafa, pero no está exactamente al mismo nivel que antes, así que no creo que sea un aspirante a ganar un Grand Slam".