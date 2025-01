El enorme desafío que tiene Carlos Alcaraz frente a Jannik Sinner: el número 1 es casi imposible

Carlos Alcaraz afronta un desafío muy complicado en los próximos meses. El murciano tiene muy difícil recuperar la cima del ranking ATP. Tras revalidar el Open de Australia, Sinner ha mantenido los 11.830 puntos, mientras que Alexander Zverev ha sumado 500 adicionales con lo que aumenta su renta sobre el murciano en más de 1000 unidades.

Tras la consecución del primer Grand Slam de la temporada, Sinner saca a Zverev 3700 puntos y más de 4800 al de El Palmar. El gran problema para Carlos se encuentra en los futuros torneos que disputarán y qué debe ocurrir para que pueda recuperar terreno al italiano.

El 2024 de Sinner estuvo plagado de títulos y este año ha comenzado manteniendo la renta intacta. Lo que es seguro es que pierda puntos en el ATP 500 de Rotterdam ya que no lo disputará. Lo mismo ocurrirá si no disputa el torneo de Miami donde perdería 1000 más. No obstante, Alcaraz defiende título en Indian Wells, lo que de no ganar perderá más distancia con el italiano.

El gran problema se encuentra en la gira de tierra batida. Sinner no defiende ningún título y podrá abrir más brecha si hace una buena campaña. Mientras que Zverev defiende título en el Masters 1000 de Roma y Alcaraz hará lo propio en Roland Garros.

Si tanto el alemán como el español fallan y el vigente campeón delAbierto de Australia prosigue ganando, puede asegurarse ser el número uno a lo largo de todo el calendario de 2025. Asimismo, Sinner ya suma 34 semanas en el top, lo que le sitúa como el décimo tercer tenista con más semanas consecutivas arriba. Una locura a sus 23 años.