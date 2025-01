Carlos Alcaraz reconoce su "mayor error" ante Novak Djokovic

Tras ganar el primer set a pesar de sufrir un 'break' en su primer servicio, parecía que Carlos Alcaraz se había apiadado de Novak Djokovic.

El serbio, al que se le veía con problemas físicos, se fue al vestuario tras la primera manga y volvió pletórico, endosándole al murciano tres sets seguidos.

En rueda de prensa, además de dudar de esas molestias del balcánico, Carlitos reconoció haber pecado de 'bueno' al no rematar a Djokovic cuando parecía que sus fuerzas falqueaban.

"Sinceramente, sentí que tenía el control del partido, pero le dejé entrar de nuevo. Este es el mayor error que cometí", señaló.

Y es que en el segundo no tuvo tiempo de reconectarse al partido: "Luego me llevó al límite y no pude hacer nada. Tuve que jugar mejor en el segundo set para llevarle al límite, pero no lo hice".

"Después de eso, él empezó a sentirse mejor y a jugar a un gran nivel. Cuando Novak juega así es muy difícil. Tuve mis oportunidades, ha sido un partido muy ajustado. Se ha llevado los puntos cruciales. Es muy complicado encontrar la manera cuando juega a este nivel", zanjó un decepcionado Alcaraz.