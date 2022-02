Todavía quedan más de siete meses y ya es una de las citas más esperadas por el mundo del tenis. Desde las cuentas oficiales de las redes sociales de la Laver Cup confirmaron la participación en dobles de Rafa Nadal y Roger Federer como pareja representando a Europa frente al 'Team Resto del Mundo' en la Laver Cup 2022.

Dos de los mejores tenistas de la historia se vuelven a juntar para dejarnos imágenes entrañables como las de 2017 en Praga y 2019 en Ginebra. Es la quinta edición del evento, que este año se disputará en el O2 Arena de Londres, acogiendo a 25.000 espectadores en sus gradas, del 23 al 25 de septiembre.

Rafa Nadal se ha mostrado muy orgulloso y feliz en sus redes sociales tras confirmarse la noticia: "Roger, ¿reservas tú la pista para entrenar? ¿O reservo yo? ¡Estoy deseando volver a jugar de nuevo contigo, amigo mío!".

A lo que Roger Federer respondió en su cuenta oficial de Instagram: "Hagámoslo de nuevo Rafa". La pareja que suma 41 Grand Slam buscará brindar una nueva victoria al 'Team Europa', nuevamente capitaneado por el sueco Bjorn Borg y que ya consiguieron ganar las cuatro primeras ediciones.

Roger. You book the practice court? Or is it me? 😉looking forward to playing again with you my friend! 💪🏻👏🏻 https://t.co/3chNeGu2hT