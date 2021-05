Manuela tiene 95 años, padece Alzheimer y este viernes acudió a la Caja Mágica para ver jugar a Rafa Nadal, su gran ídolo. Su nieto, Carlos Carrizosa, contó su historia a través de Twitter.

"Hoy mi abuela a sus 95 años verá el sueño cumplido de verte en directo, tiene principio de Alzheimer y me dijo que antes de olvidarse de lo que el tenis y tú significas para ella deseaba verte en directo. Espero disfrute de este día tanto como lo estoy disfrutando yo", escribió en sus redes sociales.

Un mensaje al que respondió el torneo a través de su cuenta oficial, cumpliendo el sueño de Manuela, que vio el partido en directo muy emocionada. La propia cuenta de Twitter del Mutua Madrid Open publicó una imagen de ella en la grada.

Tras el partido entre Nadal y Alexander Zverev ambos se reunieron en las entrañas de la Caja Mágica, con Manuela de nuevo emocionada ante la visita del tenista español.

Posteriormente, en los micrófonos de 'TVE', habló de cómo fue su reunión con Rafa: "Me ha hecho más ilusión que si me regalan un jamón. Siempre me ha gustado verle. Hasta que no acaba, no me acuesto. Aguanto porque no me duermo. Como si fuera un hijo mío. Me haría la ilusión más grande de mi vida si tuviera algo de él".