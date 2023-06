Novak Djokovic ha salido campeón del Open de Australia y de Roland Garros. Dos de dos en grandes en lo que va de temporada. Y ahora se debate si podrá conseguir los cuatro grandes, algo a lo que en estos momentos aspira.

Boris Becker, leyenda del tenis, le ha dejado algunos consejos y sobre todo le ha lanzado una importante advertencia: que olvide, de momento, ese récord y se centre en el siguiente grande, en la hierba de Wimbledon.

Así lo ha expresado en el podcast 'Das Gelbe vom Ball': "Sería un error, desde su punto de vista, hacerlo obvio ahora porque ya se sabe lo que pasó la última vez...".

"Ganó tres, estuvo en la final y luego no pudo soportar la tensión nerviosa. Es por eso que realmente solo debería concentrarse en Wimbledon", ha comentado el extenista alemán.

Espera Becker que Nole no hable de ese récord: "Pero el hombre quiere romper récords. No sé cuál todavía puede romper. El Calendar Grand Slam en un año, ese es quizás el único que le queda pendiente. Está pensándolo, pero espero que no hable de eso y simplemente salga a la hierba, intente ganar Wimbledon ahora...".

"Como atleta, creo que es un error hablar demasiado alto sobre los grandes objetivos, decirle al público lo que estás haciendo. Hablar de eso durante mucho tiempo después de una victoria está bien, pero antes de una victoria a menudo es un error y quizás no ganas...", ha sentenciado.

Alcaraz y el tenis "en buenas manos"

Sobre Carlos Alcaraz, que cayó eliminado en semifinales de Roland Garros precisamente ante Djokovic, dice que es su admirador: "Me estoy convirtiendo en un gran admirador de Carlos Alcaraz. El tenis está en buenas manos con él al mando".

"Sonríe mucho, juega tenis nuevo, es un joven español simpático, tiene buenos modales, así que es muy bueno. Espero que dos o tres más se acerquen a él porque necesitamos jugadores así", ha sentenciado.