El Winston-Salem Open ha dejado un partido para la historia. Se enfrentaban Henri Laaksonen y Duck-hee Lee. El partido acabó con victoria del surcoreano en dos sets (7-6 y 6-1).

Todo esto sería haría que pareciese un partido más, pero esta victoria significa la primera victoria de un tenista sordo en el circuito ATP.

Su camino hasta esa victoria no ha sido sencillo. Duck-hee Lee reconoce que sufría 'bullying' debido a su discapacidad. "Me dijeron que no debería estar jugando. Mis amigos y familiares me ayudaron a llegar hasta aquí", confiesa.

Además, manda un mensaje a todos aquellos que sufren una situación similar a la suya: "Mi mensaje para los que son como yo es que no se rindan".

Para jugar, precisa de la ayuda de su banquillo, que le hace gestos para saber si una bola se ha ido fuera o para saber lo que dice el juez de silla.

Lee no es una flor de un día. El mismísimo Rafa Nadal se dio cuenta del talento del joven surcoreano, dejando constancia de ello en un tuit que escribió en 2013. En ese momento, Duck-hee Lee apenas tenía 15 años.

Es una auténtica historia de superación, de lucha contra todo y contra todos. Duck-hee Lee ya tiene su nombre escrito en los libros de historia del tenis y del deporte.