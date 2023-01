Novak Djokovic ya ha alcanzado a Rafa Nadal. El serbio, en Australia, ha sumado su Grand Slam número 22 para igualar a la leyenda balear y ser, junto al español, el tenista masculino que más grandes ha logrado en la historia del tenis. Todo, gracias a su triunfo en tres sets a Stefanos Tsitsipas.

A un partido en el que, a pesar de no perder una sola manga, tuvo que pelear y no precisamente poco el serbio. Sobre todo desde el segundo set, después de que en el primero el griego no terminase de asentarse en una pista en la que 'Nole' es el gran dominador.

Fue por un 6-3 como el serbio se impuso en la primera de las tres partes que tuvo la final. En el cuarto juego rompió el saque del heleno, y con eso logró lo que necesitaba para vivir 'tranquilo' y lograr tomar ventaja en el marcador.

Todo al 'tie break'

Pero conforme pasaba el partido, Tsitsipas empezaba a tener más confianza en su tenis. Llevó la segunda manga al 'tie break y ahí fue el serbio quien volvió a llevarse la victoria.

Así sucedió también en el tercer set, con un Djokovic que ya se iba viendo ganador conforme se iban jugando los puntos finales. Tsitsipas, que se vio con un 0-5 en el 'tie break', no bajó los brazos y llegó a poner en gran presión a 'Nole', pero al serbio no le tembló el brazo.

No es de los jugadores a quienes les tiembla, y cuando tuvo que rematar lo hizo para conquistar el que es ya su Grand Slam número 22.

Y además, nuevo número 1 del mundo

Le sirve para igualar a Nadal en lo más alto del tenis masculino, después de que el balear se hiciera el pasado año con el título en Australia y también con el Roland Garros.

Además, Djokovic empezará la semana como nuevo número 1 del mundo, desbancando a Carlos Alcaraz.