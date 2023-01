El vídeo de los fans de Novak Djokovic portando ropa y banderas de Rusia y Vladimir Putin y el padre del serbio fotografiándose con ellos sigue generando reacciones. Y una muy dura contra los aficionados del tenista ha venido de la ucraniana Marta Kostyuk.

La tenista se mostró muy enfadada por los varios incidentes que han tenido lugar en el Open de Australia con la connotación bélica de la guerra de Ucrania: "Duele mucho porque había reglas muy claras, estaban impresas fuera. Estaba también en las gradas, no lo entiendo. Me duele mucho y no sé cómo puede ser posible".

Al ser preguntada por el vídeo del padre de Djokovic, Kostyuk criticó a los aficionados del serbio: "Independientemente de lo que diga, seré odiada para el resto de mi vida por los fans de Novak. La gente sabe que tiene fans muy agresivos. Recibí mucho odio por su parte cuando critiqué que el 'Big 3' no apoyara la decisión de Wimbledon".

Además, comentó que la organización notificó a los jugadores acerca la prohibición de llevar banderas de Rusia o Bielorrusia o algún elemento en su apoyo: "Creo que el correo que han enviado ha sido solo para los rusos y bielorrusos. A lo mejor a los serbios también, creo que Novak fue notificado, pero no sé lo que se ha dicho en esos correos".