Una extenista cree que es una buena noticia para Alcaraz su derrota en Miami: "No ha perdido nada..."

El número 1 del mundo perdió contra Sebastián Korda en un partido en el que lo pasó realmente mal, pero Justine Henin cree que no es una mala noticia para él.

La derrota de Carlos Alcaraz en Miami fue completamente inesperada. En segunda ronda contra el estadounidense Sebastian Korda. Lo pasó mal, muy mal. Llegando a decir que se quería marchar a casa en mitad del partido. Y la extenista Justine Henin cree que no es una mala noticia para él.

En 'Eurosport', Henin reconoce que Korda hizo el partido de su vida: "Los jugadores quedan más o menos eclipsados ​​durante todo el año cuando juegan contra Alcaraz y Jannik Sinner. Incluso cuando les ganan, los cuestionamos. Simplemente son humanos. De entrada, hay que reconocer la mayor victoria de la carrera de Korda".

Defiende a Alcaraz y entiende que pueda pasar por algunas derrotas durante el calendario: "No ha perdido nada de su magia solo porque haya tenido dos torneos más difíciles. Le faltó un poco de energía, un poco de resistencia, lo cual es perfectamente comprensible si se tiene en cuenta lo que ha logrado durante el último año".

Porque mantener la motivación en todos los torneos es prácticamente imposible: "Esta gira es dura. Alcaraz se beneficiará de ello. Esta podría ser nuestra oportunidad de verlo en Montecarlo. El año pasado, así fue".

"En cualquier caso, esta victoria significará mucho más para Korda que esta derrota para Alcaraz, aunque odie perder y haya venido a Miami en busca de algo más importante", sentencia una extenista.