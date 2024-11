Un descontento Toni Nadal explica qué homenaje esperaba para Rafa

"No pretendo criticar a nadie..."

Al igual que a David Ferrer y a una parte importante de la afición española, a Toni Nadal no le gustó cómo se gestó el acto de despedida a su sobrino tras la derrota de España contra Países Bajos en Copa Davis.

En una entrevista en la 'Ser', el tío y exentrenador del balear ha sido tajante cuando le han preguntado por el adiós que se brindó a la leyenda en el Martín Carpena.

"No estuvo a la altura de Rafa. Estuvo emotivo evidentemente con el apoyo del público. A mí me gusta que en estos actos haya imágenes, me hubiera gustado ver imágenes de Rafael ganando la Copa Davis de Sevilla, de Rafael en el torneo de Madrid, de Roland Garros o Wimbledon, porque esto crea más emoción", ha señalado.

De hecho, explica qué hubiera sido lo ideal: "No pretendo criticar a nadie. A mí me hubiera gustado más algo diferente, a la altura de su carrera. Hoy en día se pueden hacer actos mucho más emotivos mezclando música con las imágenes y Rafael es un tipo que sus imágenes transmiten pasión y emoción. Si hubieran hecho esto, habría quedado más a la altura".

Toni, que no pudo estar por "compromisos de trabajo", ya veía desde hace tiempo que el momento de la retirada de su sobrino estaba cada vez más cerca.

"Es la crónica de una muerte anunciada. Todos sabíamos que este día tenía que llegar. Visto cómo se iban desarrollando los últimos meses, ya veías que esto no iba por buen camino y creo que Rafael tomó la decisión más apropiada", ha zanjado.