El dato que hace único a Novak Djokovic en el actual ranking ATP

Novak Djokovic, que cumplirá 38 años el próximo mes de marzo, se resiste a colgar la raqueta... y motivos tiene.

Su victoria ante Carlos Alcaraz en los cuartos de final del Open de Australia demostró que aún tiene nivel para luchar por los Grand Slams.

Prueba de ello es que el serbio es el único tenista del que no ha perdido el cara a cara con ningún rival del 'top 25' del ranking.

De hecho, tan solo Jannik Sinner y Felix Auger-Aliassime logran igualarle el 'H2H' a 'Nole'.

5-3 a Alcaraz, 8-5 a Medvedev, 10-0 a Fritz o 10-5 a Medvedev son algunos de los registros de Djokovic con los mejores tenistas del circuito.

