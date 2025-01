Un exnúmero 1 duda de la recuperación de Djokovic: "Temo que a esa edad..."

Desde 2022 hemos visto cómo las lesiones y los problemas físicos iban descomponiendo al 'Big Three', los tres mejores tenistas de la historia como lo reflejan el número conseguido de 'Grand Slam'.

El primero en retirarse fue Roger Federer en el 2022, en este 2024 Rafa Nadal y ahora parece que los problemas físicos están haciendo 'mella' en el último superviviente, Novak Djokovic.

A sus 38 años sus problemas físicos parecen haberle frenado su trayectoria. Ya en este 2024 no consiguió sumar ninguno, aunque sí consiguió su primera medalla de oro olímpica en los JJ.OO. de París 2024.

De momento en este 2025 parece no haber dejado atrás sus contratiempos físicos ya que en el Open de Australia tuvo que retirarse en las semifinales del torneo a causa de un desgarro muscular en el muslo izquierdo.

Dentro del tenis ya empiezan a preguntarse hasta cuándo el físico le va permitir aguantar en pista y en que condiciones. Para el exnúmero 1 Andy Roddick, es muy difícil recuperarse a los 38 años que tiene el serbio, tal y como comentó en el podcast 'Served' en palabras recogidas por el portal 'Tennis 365'.

"Ahora, al comenzar este año, hay otro desgarro y me sorprendería que lo viéramos durante un par de meses. Temo que a esa edad entres en un ciclo de rehabilitación… ¿puede tu cuerpo recuperarse? Nos sorprendemos cada vez que alguien envejece, pero es difícil porque tienes que recuperarte de nuevo después de una lesión", ha señalado.

Sin embargo, Roddick valoró positivamente a pesar de los problemas el competir del serbio en los Grand Slam, de este y del pasado: "Novak estaba jugando muy bien en Australia. Ha luchado contra el tiempo mejor que nadie en la historia del tenis, pero en Roland-Garros del año pasado fue su rodilla y lo superó y llegó a la final de Wimbledon con una sola pierna".

Finalmente, condenó los abucheos a 'Nole' por parte del público australiano en su retirada del Open frente a Zverev: "No me gustó. Escucha, puedes estar en desacuerdo con alguien, pero no se abuchea a alguien cuando se está yendo, incluso si no sabes si está realmente lesionado. Si sospechas que no están lesionados, existe la posibilidad de que estén diciendo la verdad, no abuchees. Simplemente odié el hecho de que saliera de la pista en medio de abucheos y entiendo que le gusta la fricción, la invita, se nutre de ella y, a veces, ha creado controversia porque se desenvuelve bien en ese espacio".