La curiosa metáfora de Acosta que suena a despedida de KTM: "Yo no me caso con..."

Al murciano le frustra mucho no poder competir con las Ducati y, tras la carrera en el GP de Aragón, ha dejado caer un mensaje que habrá llamado la atención en KTM.

Pedro Acosta ha vivido uno de sus mejores grandes premios de la temporada en Aragón. El de KTM fue cuarto en la 'sprint' y ha repetido resultado en la carrera del domingo completando así el mejor fin de semana de lo que va de temporada para el campeón del mundo de Moto2.

Pero ni eso ha sido suficiente para el del Puerto de Mazarrón. Está claro que Acosta quiere ganar y que con la KTM no le está siendo posible poder luchar con las Ducati por victorias. Desde hace ya varios meses se especula con una posible marcha del español de la fábrica austríaca.

Lo cierto es que Acosta ya ha dejado claro que necesita una moto competitiva. Tras la carrera en 'MotorLand', el joven piloto ha mandado un mensaje claro a su escudería y al resto de equipos de la parrilla: "Hemos dado lo que teníamos con la moto que tenemos. No soy de hablar de las cosas que no han pasado todavía, pero es un poco frustrante ir detrás suya".

"Se te cae un poco la babilla yendo detrás. Ojalá yo pudiera hacer eso con mi moto. Solo digo que no me caso con nadie, igual que tenía novia y me quedé soltero; la vida cambia", ha reconocido Acosta en unas declaraciones recogidas por 'MotoSan'.