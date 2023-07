En pleno quinto set, fue el momento en el que Carlos Alcaraz comenzó a ganar la final de Wimbledon del pasado domingo: Novak Djokovic, desesperado tras perder el tercer juego, estrelló su raqueta contra el poste derecho de la red.

Esta acción le costó una abultada multa por parte de la organización del 'major' londinense, pero no es la primera vez -ni probablemente la última- que el serbio pierde los estribos.

Algo similar le ocurría a Roger Federer cuando arrancó su carrera. Rozando el nuevo siglo, con el pelo teñido de rubio y unos malos hábitos nada acordes al 'señor' que se despidió hace menos de un año del tenis profesional, el suizo era el gran 'bad boy' del circuito.

Esta faceta, por el momento, nunca la ha tenido Rafa Nadal, que no ha roto una raqueta en su vida. "Mi familia no me permitiría romper una raqueta. Para mí, romper una raqueta significa que no tengo el control de mis emociones", señaló antes del Open de Australia de 2020 al respecto.

Carlos Alcaraz, por su parte, nunca ha reventado su 'arma', pero en el pasado Mutua Madrid Open sí tiró la raqueta contra el suelo tras perder un punto.

A rare racket throw by Carlitos 😳#MMOpenpic.twitter.com/vx81C3wnwJ — Tennis TV (@TennisTV) April 28, 2023

Eso sí, posteriormente pidió disculpas: "He fallado varias bolas y he tenido una parada mental que me ha hecho tirar la raqueta. No apoyo este tipo de cosas y me arrepiento. Lo he hablado con Juan Carlos que esté tipo de cosas no pueden pasar".

¿Cuántas raquetas ha roto cada uno?

La 'palma' en este caso se la lleva Novak Djokovic con 55, siguiéndole Roger Federer con 11, mientras que Rafa Nadal y Carlos Alcaraz tienen su casillero en 0.

El récord en este aspecto lo tiene Marat Safin, que llegó a romper en torno a 700 raquetas durante sus 12 años de carrera. Solo en 1999, el ruso estrelló 48.