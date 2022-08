Rafa Nadal es de los pocos tenistas que tiene el 'título' de no haber estampado una raqueta contra el suelo en toda su carrera.

Desde bien joven, tal y como él ha explicado en diferentes situaciones, le inculcaron el valor de la educación y el respeto dentro y fuera de la pista, y a día de hoy sigue dando ejemplo.

Ya en suelo neoyorquino en plena preparación del US Open, las cámaras han captado un momento casi inédito: el manacorí, a punto de perder los nervios.

Tras un mal golpeo de derecha que se quedó en la red, Rafa hizo el gesto rabioso de estrellar la raqueta, pero finalmente se contuvo y prosiguió entrenando.

Este mismo año, tras vencer en Acapulco, sentó cátedra al respecto así: "Sería muy desagradecido tener una actitud más negativa de la cuenta, o romper raquetas. Hay mucha gente en el mundo que lo pasa mal como para ver que gente a quien todo le sonríe está enfadada y no valora la suerte que tenemos".

"Supongo que recibí este tipo de educación en cada cuando era pequeño. Son valores potentes que se quedan para el resto de tu vida. Es una premisa que he tenido presente. Siempre he tenido bastante autocontrol y no he sido una persona que se haya creído muy especial cuando las cosas han ido muy bien, ni tampoco muy desgraciada cuando van mal", añadió.

Antes, en 2020, también habló sobre su disciplina: "He roto cero durante toda mi carrera; si rompiera una raqueta significaría que he perdido el control de mis emociones. Además, estoy seguro de que mi familia no me lo permitiría".