Carlos Alcaraz está muy vivo en el Open de Australia. Ya está en cuartos de final después de arrasar a Miomir Kecmanović y está mostrando su mejor tenis en muchos meses. Álex Corretja está alucinando con lo que está poniendo encima de la mesa.

Así lo ha comentado en 'Eurosport': "Ha sido el día perfecto. Ha sido el día que mejor he visto a Carlitos, donde mejor ha golpeado la pelota, donde mejor se ha movido. La derecha le ha corrido un montón y el revés también. Ha ganado en poco tiempo porque lo ha hecho prácticamente todo perfecto".

Kecmanovic no ha podido ni reaccionar. "No le ha dado tregua a Kecmanovic. Desde el primer punto hasta el final ha jugado con mucha intensidad", ha comentado el extenista español.

Y sentencia: "Yo no recordaba a Alcaraz jugando a este nivel tanto rato desde hace mucho".

El próximo rival del murciano será el alemán Alexander Zverev. El partido se disputará en la madrugada del martes al miércoles en horario todavía por confirmar.

"Me encanta jugar contra él. Siempre son grandes batallas y me empuja a jugar mi 100% todo el tiempo. Tengo que mejorar mi nivel respecto a la última vez que jugamos, cuando me ganó. Espero tomarme venganza respecto a esa última derrota", ha expresado Carlitos sobre Zverev.