Novak Djokovic ya tiene en su haber un nuevo Open de Australia. El serbio ha arrasado a Medvedev en la final para derrotarle em tres sets (7-5, 6-2 y 6-2) y tiene gracias a su triunfo su 18º Grand Slam, situándose a dos de Roger Federer y de Rafa Nadal.

El serbio, tras el partido, ha confesado que a pesar de que su victoria haya podido parecer un paseo ha jugado más que lastrado en la final.

"He jugado con una rotura muscular en el abdominal y aún así he ganado. Ya se verá toda la rehabilitación en el documental que estoy preparando", afirmó Nole.

Djokovic, además, manda un aviso a los que dudan de él: "Corría riesgo de lesionarme más, y no me gusta escuchar críticas de gente que no sabía lo que tenía. No me parece justo, pero sé que pasará más veces. Les responderé ganando".

"Ha sido de los torneos más complicados de ganar. La cuarentena, la lesión...", cuenta Djokovic.

Con este nuevo entorchado, ya tiene muy cerca el alcanzar a Roger Federer y a Rafa Nadal en cuanto a Grand Slam.

"Mientras ellos jueguen yo seguiré jugando. La carrera es el que más juega, el que más gana. Nos hemos ido empujando el uno al otro... y no regalaremos torneos a los jóvenes", sentencia.

