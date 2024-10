A pesar de caer en cuartos de final del Masters 1.000 de Shanghái, Carlos Alcaraz 'aguantó' en China antes de poner rumbo a Riad (Arabia Saudí) para disputar el Six Kings Slam.

El número 2 del mundo fue uno de los espectadores de lujo de la final del torneo, que se terminó saldando con victoria de Jannik Sinner sobre Novak Djokovic.

Junto al murciano en la grada estaba Roger Federer, que volvió a las pistas para un partido de dobles de exhibición en Shanghái.

De hecho, ambos compartieron una jornada de entrenamiento al igual que ocurrió hace unos años en Wimbledon.

