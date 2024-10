Otro más para la colección. Daniil Medvedev vuelve a dar muestra de su gran capacidad para generar polémica. Esta vez, haciendo uso de un grosero gesto y unas controvertidas declaraciones para expresar su malestar por el estado de las bolas del Masters 1.000 de Shanghái.

Medvedev cree que no están en bien y su reacción en forma de protesta ha sido simular que se limpiaba el trasero con una de esas pelotas. Instantes después, y tras recibir una advertencia, se dirige al juez de silla para decirle: "Solo te puedes limpiar el c*** con las bolas".

Por si fuera poco, su queja ha ido más allá hasta el punto de señalar a Carlos Alcaraz y a Jannick Sinner en rueda de prensa: "No creo que sea posible cambiar demasiado tu estilo de juego para adaptarte a estas bolas. Lo que sucede es que benefician a aquellos tenistas que tienen más capacidad para acelerar la bola cuando ésta llega sin demasiada potencia".

"Los dos mejores del mundo son los que hacen mejor esto, son los únicos que pueden generar una potencia increíble a estas pelotas, así que les benefician mucho, pero estoy seguro de que seguirían siendo los mejores sin ellas", ha comentado Daniil.

Lo más curioso de todo es que Medvedev ha reconocido que es consciente de su 'locura' en la pista: "A veces me vuelvo loco. Llevo toda mi vida intentando encontrar la manera de no perder los nervios y mantener la calma, pero nunca sabes lo que puede funcionar en algunos momentos".

"Lo que pasó es que me enfadé por el primer warning que me pitaron (por limpiarse el c*** con la bola) y empecé a taparme la boca mientras hablaba al juez de silla. Realmente no estaba diciendo nada, solo murmuraba cosas como ´eres muy malo, eres malo`. Después recibí la segunda advertencia y ahí se me fue un poco la cabeza. Por suerte, pude hacer que ese enfado mejorara mi tenis", concluyó el ruso.