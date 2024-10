Carlos Alcaraz ha pasado por encima de Daniil Medvedev en las primeras semifinales del ATP de Pekín. El murciano se medirá a Jannik Sinner en la final tras vencer al ruso por 2-0.

El nuevo número 2 del mundo fue muy superior al 4 durante todo el encuentro y una vez finalizado, el moscovita se acercó al español en la red para decirle algo con la boca tapada.

Ya en rueda de prensa, Medvedev desveló qué le dijo a Carlitos y por qué ambos terminaron riendo.

"Le dije que la próxima vez que jugásemos me iba a pintar el pelo de rubio y me iba a poner un cartel aquí en el pecho que pusiera 'Botic'. Quizá eso me ayudaría. Es todo una broma, por supuesto", ha señalado Daniil.

Cabe recordar que Botic van de Zandschulp fue el verdugo' de Alcaraz en el US Open, ganándole en tercera ronda en tres mangas.