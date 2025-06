¿Aviso de un legendario entrenador de tenis a Alcaraz? "Carlos puede perder con muchos tenistas, pero Sinner…"

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner ya están en semifinales de Roland Garros. Ambos parecen imbatibles. Están jugando un tenis espectacular y deberían encontrarse en la gran final del domingo. ¿Quién es el favorito en un posible enfrentamiento? El legendario entrenador Patrick Mouratoglou no lo tiene nada claro.

Eso sí, en su discurso ha manifestado que Carlitos puede perder con cualquiera y, sin embargo, Sinner sólo podría perder contra él.

"Alcaraz es el único jugador que puede ganar a Sinner, pero esto no ocurre en el sentido contrario, ya que el español puede perder con otros muchos. Creo que Jannik no es vulnerable contra nadie, excepto frente a Carlos. El sentimiento que todos los tenistas tienen ante él es que no tienen nada que hacer", dice en 'Punto de Break'.

"Todos los tenistas temen más a Sinner que a Alcaraz porque han visto que el murciano es algo frágil mentalmente algunas veces, habiendo perdido ante rivales a los que debería haber ganado", indica el que dirigiera a Serena Williams y a Roger Federer.

Alcaraz ya tiene rival para semifinales: será el italiano Lorenzo Musetti. Sinner, por su parte, se verá las caras contra Novak Djokovic o Aleksander Zverev.