Ferrero, sobre las "pataletas" de Carlos Alcaraz: "Del año pasado a este..."

"No hay nadie perfecto"

Carlos Alcaraz ya está en semifinales de Roland Garros después de 'barrer' este martes a Tommy Paul en poco más de hora y media.

Su próximo rival será Lorenzo Musetti, la gran sorpresa de la presente temporada, que tumbó a Tiafoe para acceder a la penúltima ronda del Grand Slam parisino.

Este miércoles, aprovechando el día de descanso de su pupilo, Juan Carlos Ferrero ha recibido a varios medios españoles en una sala del torneo.

En primer lugar, el entrenador del murciano ha ensalzado su nivel, asegurando que es algo muy poco frecuente en el circuito.

"Cuando juega para adelante, valiente, sin miedos, sin presión, es un fuera de serie. Un jugador con un potencial que todavía no hemos visto. Perfección no se puede decir porque no hay nadie perfecto, pero se acerca a un nivel poco visto en el circuito", ha explicado.

A su vez, Ferrero ha explicado que el número 2 del mundo, a pesar de estar madurando, aún tiene alguna "pataleta".

"Cada año va madurando, es ley de vida. Del año pasado a este en pista se va notando un poco mas las formas de reaccionar ante los problemas. Antes era un poquito más emocional. A veces todavía da alguna pataleta, pero los problemas los maneja mucho mejor", ha añadido.