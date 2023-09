En esta edición de la Copa Davis 2023 Novak Djokovic es la principal estrella. No está Carlos Alcaraz, que se ha tomado un descanso después de su participación en el US Open (cayó en semifinales ante el ruso Daniil Medvedev).

Y Djokovic pide calma sobre la ausencia del español. Está convencido de que jugará muchas veces con su selección... y de que ganará la Copa Davis.

"Siempre protejo a los jugadores en situaciones como la de Alcaraz. Quizá os enfada que no esté aquí, porque él tiene 20 años y yo 36 y cómo va a estar más cansado. Ya jugó el año pasado, después de ganar el US Open. Eso demuestra pasión por su país. Sé que adora representar a España y estoy seguro de que va a ganar la Davis con su Selección. No os enfadéis con él", ha expresado Nole.

Entiende los comentarios sobre Alcaraz y defiende su decisión: "Yo mismo no he jugado este torneo muchos años, y la reacción en mi país ha sido mala. Es difícil ser perfecto siempre, estar siempre disponible. Es un deporte individual, y te representas a ti mismo, pero también a tu país. Que tenga 20 años no significa que sea un superhombre".

¿Está al nivel de los mejores?

Novak también ha respondido sobre el nivel de tenis que está mostrando Carlitos: "Está a mi nivel, también de Rafa Nadal o de Roger Federer".

"En cuanto a resultados, ya tiene dos grandes, ha sido número uno... Es increíble lo que ha conseguido ya. Es el número uno a final de año más joven de la historia. Es especial, no hay duda. Si se mantiene sano, tiene una enorme carrera por delante. No se puede garantizar que hará historia, pero es uno de los jugadores más completos que he visto nunca", sentenció el serbio.