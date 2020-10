Rafa Nadal logró no solo igualar el récord de Roger Federer de ganar 20 Grand Slam, sino que sigue aumentando sus títulos en el torneo de París. Y es que desde que logró su decimotercer Rolan Garros, el mundo del deporte se ha rendido ante él.

Él último en unirse a los elogios ha sido el tenista Andy Murray, quien en la rueda de prensa previa al Masters de Colonia aseguró que no cree que nadie pueda repetir una gesta así. "Es increíble. Creo que es uno de los mejores récords del deporte, quizás el mejor. No creo que se repita nunca y en realidad no creo que nadie se acerque a él", confesaba Murray.

Y añadía: "Es un logro asombroso, no creo que lo que ha hecho en Roland Garros sea superado alguna vez. Podría ganar otro y llegar a 14 o 15, sea lo que sea en lo que termine, pero está a uno menos en un sólo torneo de ganar la misma cantidad de Grand Slams totales que Sampras".

Ahora Nadal y Federer comparten el mismo número de Grand Slams, perseguidos por Djokovic con 17 victorias. ¿Quién logrará el récord antes de retirarse? Murray lo tiene claro: "Es imposible responder esas preguntas porque nunca se sabe. Alguien puede lesionarse, tener un problema como el mío y eso cambia toda tu carrera. Pero si todos se mantuvieran en forma y se retiraran a la misma edad, entonces creo que estaría entre Rafa y Novak".

Por el momento, el ranking de Grand Slam, tanto entre hombres como mujeres, lo lidera Margaret Court con 24, seguida de Serena Williams con 20 y Steffi Graff con 22. Habrá que esperar a ver si logran superarlas y hacerse con el mayor número de victorias.