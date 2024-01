Carlos Alcaraz persigue su primer Open de Australia y el tercer grande de su carrera (US Open 2021 y Wimbledon 2022). Está practicando un tenis espectacular en Melbourne y en los cuartos de final se medirá al alemán Alexander Zverev.

Su partido de cuartos se disputará este miércoles a partir de las 11.00 horas (hora española). Su rival será en Zverev que también está en un gran momento, ocupando el sexto puesto del ranking de la ATP.

El partido se podrá seguir en televisión en 'Eurosport'. Además, 'laSexta' continuará con su especial del primer grande del año y su seguimiento a Alcaraz.

Ambos ya se han enfrentado en siete ocasiones: cuatro victorias para Carlitos y tres para Alexander. Un duelo muy igualado que se volverá a repetir este jueves en Melbourne.

"Me siento bien, no como en el US Open, donde estaba completamente muerto y me sentía físicamente agotado. No puedo negar que llego con cansancio por haber disputado dos partidos a cinco sets, pero no estoy exhausto, como sí ocurrió en Nueva York", ha expresado en la previa el tenista alemán, que derrotó a Cameron Norrie en octavos de final.

Zverev reconoce que la "motivación" es total al medirse a Carlitos: "La motivación que me genera enfrentarme al número 2 del mundo en una sesión nocturna de la Rod Laver Arena me dará esa energía extra que se necesita".