Alcaraz roza lo imposible en Australia: ojo al puntazo entre Carlos y Borges que puso en pie al público

Tras vencer a Shevchenko (6-1 7-5 6-1) en primera ronda y a Nishioka (6-0 6-1 6-4) en segunda, Carlos Alcaraz ya está en octavos de final del Open de Australia después de vencer en la madrugada de este viernes al portugués Nuno Borges (6-2 6-4 6-7 6-2).

De nuevo, el murciano ha sido inflexible con su saque y no ha perdido su servicio en todo el partido, dejando claro que su nueva 'arma' funciona... y bien.

Eso sí, Borges, que venía cuajando una gran semana, puso por un momento en aprietos al número 3 del mundo al llevarse la tercera manga en el 'tie break', aunque Carlitos no le dio opción en el cuarto set.

De hecho, en el tercero, se ha vivido uno de los mejores puntos de lo que llevamos en el primer Grand Slam del año.

Con el luso sirviendo, Alcaraz sofocó una volea de Nuno para posteriormente subir a red tras una dejada y casi materializar un puntazo en el aire que terminó con su raqueta a varios metros de la pista.

La Rod Laver Arena entró en ebullición y se puso en pie para aplaudir. En octavos, Carlitos ya esper al vencedor del duelo entre Jack Draper y Aleksandar Vukic.

