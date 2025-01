¿Quién es el "próximo Alcaraz" en el circuito de tenis? Responde John McEnroe

Joao Fonseca ha sido uno de las sensaciones de este Open de Australia, pese a quedar eliminado en segunda ronda ante Sonego. Sin embargo, ha despertado los elogios de una leyenda del tenis, John McEnroe.

"El próximo Carlos Alcaraz" ha bautizado el exjugador de tenis estadounidense al joven brasileño, Fonseca. El tenista consiguió eliminar del torneo a Rublev en tres sets por 7-6 (1) 6-3 7-6 (5) en la primera ronda.

Un partido que provocó la reacción de McEnroe. "Lo que realmente me abrió los ojos fue el partido de primera ronda contra Rublev. El tipo hizo que pareciera que Rublev no estaba pegando una pelota fuerte", afirmó el estadounidense.

No obstante, admite el extenista en 'Eurosport' que no es la primera vez que alucina con la joven promesa brasileña. "Lo vi en Riad cuando jugó en el evento Next Gen. Pensé: Dios mío", confesó en el primer partido que contempló de Fonseca.

El siete veces campeón de Grand Slam predice: "Espero grandes cosas de [Jakub] Mensik. No tanto como Fonseca, pero ese chico también es un crack. Son dos chicos que me sorprendería mucho si no estuvieran entre los 10 mejores en los próximos años".

De momento ha sido una de las sensaciones del Open de Australia.